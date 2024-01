"Ob ich eine gegenderte Wurstsemmel ess oder nicht, ist mir vollkommen wurst"

In der ZIB 2 diskutieren die Literaturwissenschaftlerin und Gleichbehandlungsbeauftragte der Universität Wien, Susanne Hochreiter, und der Kulturjournalist Heinz Sichrovsky. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich für ein Genderverbot in der Verwaltung ausgesprochen.

In der Diskussion ging es heiß her. Moderator Armin Wolf fragte Sichrovsky, was er zum Gendern sagt: "Es nutzt keinem Menschen. Es ist eine Art linguistisches Klimakleben." Wolf will wissen, was ihn daran ärgert: "Die Sprach ist das Zentrum meiner Tätigkeit. Die Sprache ist ein zartes Pflänzchen. Eine Sprache ist etwas Freies."