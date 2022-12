ÖAMTC-Tipps: Sicher durch die Vorweihnachtszeit

Der ÖAMTC gibt Tipps, wie man sicher durch den vorweihnachtlichen Einkaufsstress kommt. Der Advent dürfte heuer wieder wie in Vor-Corona-Zeiten verlaufen – mit Christkindlmärkten, geselligem Punsch, Einkäufen für die Liebsten.

Der Advent dürfte heuer wieder wie in Vor-Corona-Zeiten verlaufen – mit Christkindlmärkten, geselligem Punsch, Einkäufen für die Liebsten. "Aber leider auch mit vielen beruflichen und privaten Terminen, Hektik, vollen Öffis, Parkplatznot und etlichen Fahrzeug-Abschleppungen. Da kommt im Dezember einiges zusammen", weiß ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Insbesondere an den Einkaufssamstagen und am 8. Dezember ist traditionell sehr viel los. Die Expertin hat einige Tipps gegen den Stress in der Vorweihnachtszeit zusammengestellt: