ÖAMTC: Schulbeginn fordert erhöhte Vorsicht im Verkehr

Erhöhte Aufmerksamkeit zum Schulbeginn - der ÖAMTC klärt auf: Kinder haben im Straßenverkehr immer Vorrang – Blickkontakt wichtig.

"Für ein sicheres Miteinander sind alle Verkehrsteilnehmer gefordert. Fahrzeuglenker tragen eine große Verantwortung und sind ein wichtiger Bestandteil eines sicheren Schulwegs", stellt Ellen Dehnert, Leiterin der ÖAMTC-Mobilitätsprogramme, klar. "Sie sollten mit erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksicht lenken und sich in Erinnerung rufen, dass Kinder im Straßenverkehr immer und überall – auch abseits von Schutzwegen – Vorrang haben." Die Regelung zum "unsichtbaren Zebrastreifen", die seit Jahrzehnten in der StVO verankert ist, besagt, dass Kindern das ungehinderte Überqueren der Fahrbahn ermöglicht werden muss, sobald ihre Absicht zum Überqueren erkennbar ist. "Sieht man also ein Kind am Straßenrand, sollte man langsamer und bremsbereit fahren, um jederzeit ein gefahrloses Queren zu ermöglichen", sagt Dehnert. "Möchte das Kind über die Fahrbahn gehen, sollte man Blickkontakt suchen und mit einem Handzeichen ein eindeutiges Signal geben. Gleichzeitig gilt es, auf den Gegenverkehr zu achten."