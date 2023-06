ÖAMTC: Ab in den Süden – Österreicher wollen Urlaub am Meer

Der ÖAMTC gibt Tipps für den Sommerurlaub in Italien und Kroatien.

Auch heuer sind Italien und Kroatien bei den Österreicher:innen wieder die beliebtesten Destinationen für den Sommerurlaub. Um Sonne, Strand und Meer auch genießen zu können, erinnert Yvette Polasek, Reiseexpertin beim ÖAMTC, worauf man achten sollte, um einen sorgenfreien Urlaub zu verbringen. "Auch wenn es im Schengenraum keine ständigen Grenzkontrollen gibt, sollte rechtzeitig die Gültigkeit aller Dokumente kontrolliert werden. Denn bei jedem Grenzübertritt – auch innerhalb der EU und im Schengenraum – wird ein Reisedokument benötigt. Noch immer gibt es den Irrglauben, dass ein Führerschein als Reisedokument reicht, dem ist nicht so, ein gültiger Pass oder Personalausweis sollte bei allen Reisen im Handgepäck sein." Alle wichtigen Infos zu den verschiedenen Urlaubsländern findet man unter: www.oeamtc.at/laenderinfo .

Autoreise in Italien – Maut rechtzeitig bezahlen, Fahrverbotszonen beachten

Kroatien – Euro als neue Währung, Restbestände an Kuna noch bis Jahresende wechseln

Tipp: Mit dem ÖAMTC-Routenplaner findet man zielsicher die geeignetste Route und erfährt u. a. die exakt berechneten Vignetten- und Mautkosten. Der Routenplaner unterscheidet dabei, ob die Strecke mit einem Motorrad, Pkw oder Gespann etc. unternommen wird – die Kosten werden so exakt berechnet. Zudem stellt er mit Beginn der Urlaubssaison für Reisende Verkehrsinfos und Bilder von Verkehrskameras – auch von den Grenzübergängen, Autobahnen in Slowenien und Kroatien und Fähranlegestellen – zur Verfügung: https://www.oeamtc.at/routenplaner.