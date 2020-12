Nur wenige Neuinfektionen am Christtag

Inzidenz in Vorarlberg liegt wieder über 200.

Am heutigen Feiertag kamen bis Mittag nur wenige Neuinfektionen dazu. Den 29 Neuinfektionen stehen 69 Genesungen gegenüber. Damit sank die Zahl der aktiven Coronafälle in Vorarlberg um 40 auf 1.256 Personen.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Vor allem in Dornbirn sind die Zahlen in den letzten Tagen wieder gestiegen. Die Messestadt ist kurz davor, wieder über 200 Coronafälle aufzuweisen.

Die Situation in den Spitälern

Weihnachten wurden 3 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen.

In Summe werden derzeit 62 COVID-19 - Patienten stationär betreut.

In den Spitälern Vorarlbergs ist am Donnerstag eine Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

58 Mitarbeitende sind Coro­na-positiv getestet, 18 sind zusätzlich in Quarantäne.

Sieben-Tages-Inzidenz

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge weist Vorarlberg aktuell bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner den dritthöchsten Wert aller österreichischen Bundesländer hinter Kärnten und Salzburg auf. Mit 205 Neuinfektionen ist der Wert in Vorarlberg deutlich gestiegen - wie generell die Werte in Österreich gestiegen sind.

Mit heutigem Stand (25. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 5.783 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 318.154 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.454 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 409 der Erkrankten auf Intensivstationen. Bisher gab es in Österreich 349.055 positive Testergebnisse.