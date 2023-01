Nur Wahlkampf oder Ernst? Erdogan droht mit Raketen

Im Wahlkampfmodus ist Erdogan schon länger, propagandistisch bespielt er die nationalistische Klaviatur: der Dauerkonflikt mit Griechenland gehört zum Standardrepertoire.

Mitsotakis beschwichtig

Trotz wiederholter Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sieht der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis keine Gefahr eines bewaffneten Konflikts. "Nein, wir werden keinen Krieg mit der Türkei führen, obwohl wir in den vergangenen Jahren viele Spannungen erlebt haben", sagte er am Donnerstag in Davos in einem CNN-Interview. "Wir müssen mit der Türkei wie reife Erwachsene reden und unsere Differenzen wie die Frage der Seegrenzen beilegen."