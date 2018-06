Nur Topstar Ricardo Zoidl war besser als Badilatti

Bei der Frankreich-Tour am Mont Blanc war nur der Topathlet Ricardo Zoidl besser als der Team Vorarlberg Fahrer Matteo Badilatti.

Wenn man an einer Rundfahrt zwei von fünf Trikots holt – dann ist dies eine ordentliche Referenz an einer so schweren Rundfahrt. Zumal die Besetzung mit den fünf Pro Continental Teams auch sehr gut war. Davide Orrico lies heute nichts mehr anbrennen, ebenso „Roli“ Thalmann. Schelling wird in der Punktewertung Zweiter.