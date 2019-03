Nur sechs Minuten gespielt, dann ab ins Krankenhaus

FC Langenegg Spieler Dominik Heidegger wurde eingewechselt und nur kurze Zeit später musste er mit einer Verletzung ins Krankenhaus.

SEEKIRCHEN. „Gut gespielt, aber am Ende doch mit 2:0 verloren und unsere starke Leistung wurde wieder nicht belohnt. Wir hätten zur Halbzeit schon mit fünf Toren Differenz führen müssen“, sagt FC Langenegg-Coach Klaus Nussbaumer nach der bitteren Auswärtsniederlage in Seekirchen. Speziell die ersten 23 Minuten in der Anfangsphase waren von den Vorderwäldern vom Feinsten. Kevin Bentele und Paulo Victor trafen nur auf Aluminium. Neuzugang Julian Karg (zwei Möglichkeiten) und der Brasilianer Paulo Victor vergaben sogenannte Hundertprozentige zur Führung. Einzig das Toreschießen haben die Schützlinge von Klaus Nussbaumer vergessen. Seekirchen war effizient und siegte glücklich: Philipp Stadlmann (44.) und Bernhard Biribauer (61.) schossen für die Salzburger die Treffer. Pechvogel der Partie war Innenverteidiger Dominik Heidegger: In der 68. Minute eingewechselt stand der kopfballstarke Spieler nur sechs Minuten auf dem Platz: Von einem Seekirchen-Spieler bekam Heidegger die Stollen ins Gesicht. Heidegger musste mit mehreren Stichen im Salzburger Krankenhaus nach einem großen Riss an der Unterlippe genäht werden.