Nur Remis, aber SC Hatlerdorf bleibt Erster

Das Spitzenspiel in der ersten Landesklasse zwischen Leader SC Hatlerdorf gegen Götzis endete mit 1:1

Traumhaftes Fußballwetter im Hatlerdorf und Traumstart für die Heimmannschaft, denn kaum hatten die Zuschauer auf ihren Plätzen Platz genommen, war der SC Hatlerdorf schon 1:0 in Führung. Aleksander Pakic schlenzte den Ball von der rechten Seite ins Eck. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und dominierten das Spiel. Marko Pakic, Junior und Co vergaben jedoch die 2:0 Führung. Götzis hatte bis zu Minute 44 keinen Torschuss, der wurde dafür aber eiskalt verwertet. Nenad Krstic springt nach dem 1. Eckball für die Gäste am höchsten und verwertet wuchtig mit dem Kopf. Mit diesem 1:1 ging es auch in die Kabine. In der 2. Halbzeit dominierten wieder die Hatler, aber Götzis wurde jetzt durch Konter gefährlicher. Chancen hatten die Gäste nur aus Standards, die aber allesamt nichts Zählbares mehr brachten. Für die Heimmannschaft vergab Niklaas Christof, 10 Minuten vor Ende, die Riesenchance auf den Siegestreffer. Somit endete das Spiel mit einem 1:1.

Durch dieses Ergebnis schließen, die vor der Saison hoch gehandelten Favoriten Sulz, Hittisau und Thüringen, zum noch immer überraschenden Tabellenführer, dem SC Hatlerdorf, auf.