Nur noch fünf PCR-Tests: So denken Vorarlberger

Was sagen Vorarlberger zur Einschränkung der kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten?

Reichen fünf PCR-Tests?

VOL.AT hat sich im Messepark in Dornbirn umgehört, was Vorarlberger von dieser neuen Einschränkung der kostenlosen Testmöglichkeiten halten. Manche der befragten Personen gaben an, dass ihnen die fünf PCR-Tests genügen würden. Dem Großteil der Befragten aber seien die fünf Tests zu wenig. Was sie genau sagen und wie sie argumentieren sehen Sie im Video.