Nur noch 13 aktiv Erkrankte in Vorarlberg

Die Zahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nehmen in Vorarlberg weiterhin einen erfreulichen Verlauf.

908 Personen wurden mit Stand Freitagmittag bislang in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Dies ist im Vergleich zum Vortag ein Plus von fünf Personen.

Aber auch die Zahl der Genesenen hat sich im Vergleich zum Vortag erhöht. 876 Personen gelten in Vorarlberg mittlerweile wieder als genesen (+8).

19 Personen sind in Vorarlberg mit oder am Coronavirus verstorben. Diese Zahl ist seit einem Monat unverändert.

Das heißt, derzeit sind in Vorarlberg noch 13 Personen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es noch 16 aktiv Erkrankte. Der Rückgang erklärt sich vor allem durch eine mittlerweile genesene sechsköpfige Familie aus Bregenz.

In Vorarlberg muss derzeit kein Coronapatient im Krankenhaus behandelt werden.

Die meisten aktiv Erkrankten verzeichnet nach wie vor der Bezirk Bregenz (5). Im Bezirk Dornbirn sind es noch vier Infizierte, in den Bezirken Feldkirch und Bludenz jeweils zwei.

86 der 96 Vorarlberger Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei". Das heißt in zehn Gemeinden gibt es derzeit noch aktiv erkrankte Personen. Zwei sind es in Dornbirn, Hard und Wolfurt. Je einer in Bludenz, Bregenz, Feldkirch, Fraxern, Hohenems, Lustenau und Nüziders.