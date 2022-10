Buchtipp: "Nur noch einmal und für immer" von Cooleen Hoover.

Bevor Lily Ryle traf, gab es in ihrem Leben eine erste Liebe: Atlas. Jetzt erzählt Bestsellerautorin Colleen Hoover seine Seite der Geschichte - und wie es weitergeht mit Lily, Ryle und Atlas ...Eine Dreiecksbeziehung, die voller Emotionen steckt und garantiert kein Auge trocken lässt.

Die berührende Fortsetzung des Nr. 1-Spiegel-Bestsellers,, Nur noch ein einziges Mal- It ends with us“ der vier Jahre nach seinem Erscheinen erneut die Bestsellerseiten stürmt!