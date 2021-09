Nur noch drei Covid-Intensiv-Patienten

Bis Donnerstagmittag wurden in Vorarlberg bei 41 Neuinfektionen und insgesamt 49 Genesungen verzeichnet.

Stand Donnerstag 12 Uhr: Bis Donnerstagmittag wurden 41 Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber stehen 49 Genesungen. Damit sind aktuell 778 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

16 Covid-Patienten befinden sich aktuell in Vorarlbergs Krankenhäusern, drei davon werden auf der Intensivstation behandelt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder gesunken und liegt aktuell bei 109,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 144.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs ist am Donnerstag eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Es sind derzeit acht Mitarbeitende Corona-positiv getestet, fünf Mitarbeitende sind in Quarantäne.