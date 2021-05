Nur noch 6 Covid-Intensiv-Patienten in Vorarlberg

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Mittwochmittag nur eine Neuinfektion und 41 Genesungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 111.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg weiter rückläufig. Sie lag in am Dienstag bei 111. Vorarlberg liegt aber weiterhin noch deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 62.