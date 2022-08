"Nur mit Gewalt kommst du nicht weit"

Am Samstag findet das Invictus Grappling Tournament in Hohenems statt.

„Was bedeutet Grappling überhaupt“ will Vorarlberg-LIVE-Moderatorin Birgit Entner-Gerhold von Aleksandar Boskic wissen. „Grappling ist die Kampfkunst der Griffe“, erklärt der Organisator des Invictus Grappling Tournament am Samstag in Hohenems: „Sie setzt sich hauptsächlich aus Jiu Jitsu, Judo und dem traditionellen Ringen zusammen.“ Boskic bezeichnet Grappling als „perfekte Methode, um mit dem Kampfsport überhaupt zu beginnen.“ Mit Techniken aus dem Ringsport wird versucht, den Gegner auf den Boden zu bringen und dort zum Beispiel mit Würgegriffen zu dominieren. 116 Kämpfer aus der Region duellieren sich bei der Veranstaltung in drei Kategorien.