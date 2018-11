Nur einen Punkt aus fünf Partien ergattert

Der EC Bregenzerwald hatte zuletzt keinen Grund zum Jubeln.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Wälder Eishockeycracks mussten innerhalb von 14 Tagen ein Monsterprogramm absolvieren – gleich fünf Mal waren Christian Ban & Co. im Meisterschaftseinsatz. Leider war die Ausbeute äußerst dürftig. Nur einen einzigen Punkt konnte man verbuchen und zwar beim der 3:4-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen die Jungbullen aus Salzburg. Sowohl auswärts gegen die Red Bull Juniors (2:4), gegen Ritten (2:6) und gegen Zell am See (2:4 nach 2:0-Führung) aus auch zuletzt zuhause gegen den EHC Lustenau (3:6) gab es für die Truppe von Trainer Markus Juurikkala nichts zu holen.