Wirklich ALLES über das Schimpfen, Beschimpfen, Fluchen und Verwünschen

Die Menschen schimpfen und fluchen, seit sie über Sprachen verfügen. Die Deutschen tun es am liebsten anal-fäkal, die Amerikaner sexuell und im arabischen Raum verflucht man gerne mal die ganze Familie. Oksana Havryliv beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Schimpfen und erklärt in "Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen" sehr unterhaltsam, was man über das Schimpfen wissen muss: Warum ist Schimpfen gesund? Wann entlastet es uns am meisten? Was sagen die Schimpfwörter über die jeweilige Gesellschaft aus? Wie reagiere ich am besten, wenn ich beschimpft werde? Und für Fortgeschrittene: kreativ Schimpfen ohne Schimpfwörter.