Nur ein Bürgermeister-Kandidat in 25 Kommunen

In 25 Vorarlberger Gemeinden stand bei der Bürgermeister-Direktwahl am Sonntag nur je ein Kandidat zur Wahl. Um Bürgermeister zu werden, brauchten diese Kandidaten den Zuspruch von mehr als der Hälfte der Wähler im Ort. Alle 25 wurden gewählt, knapp war das Ergebnis nur für Angelika Schwarzmann (ÖVP) in Alberschwende mit 53,3 Prozent. Vier Kandidaten erhielten je mindestens 90 Prozent der Stimmen.

Bregenz. Bis zu 75 Prozent der Stimmen in ihrer Gemeinde gab es für zehn Kandidaten. Neben Schwarzmann gehörten zu diesen Gerhard Beer in Hittisau von der "Liste Hittisau" mit 61,2 Prozent sowie Peter Halder in Kennelbach ("Kennelbach gestalten! Team Peter Halder") und Gerold Mähr in Düns ("Gemeindeliste Düns") mit je 62,7 Prozent. Um einige Prozentpunkte besser schnitten Harald Witwer in Thüringen ("Gemeinsam für Thüringen") mit 67,4 Prozent, Thomas Zudrell in Silbertal (ÖVP) mit 69,8 Prozent, Reinhold Eberle (ÖVP) in Gaißau mit 70,1 Prozent, Stefan Nigsch in Sonntag ("für Sonntag") mit 70,8 Prozent und Josef Lechthaler in St. Gallenkirch (SPÖ) mit 71 Prozent ab. Knapp an den 75 Prozent kratzte Martin Franz von der "Gemeinschaftsliste Buch", den 74,4 Prozent der Wähler als Gemeindeoberhaupt wollten.