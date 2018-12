Nur der Turniersieg fehlt in der Statistik

Nach den beiden Auszeichnungen will Exprofi Harun Erbek mit Hausherr FC Wolfurt triumphieren

Im Geschichtsbuch des Wolfurter Hallenmasters hat sich Exprofi Harun Erbek schon zweimal eingetragen. Im Vorjahr wurde der 32-jährige Mittelfeldspieler als bester Spieler des Turnieres ausgezeichnet. Zwölf Monate davor erhielt er im Bandenzauber die Ehrung für den treffsichersten Torschützen in der Finalrunde. Dem kleingewachsenen Standardspezialist fehlt nur noch der Masterssieg mit Hausherr Wolfurt. „Ich bin guter Dinge das die starke Mannschaft zum Jahresabschluss endlich die begehrte Trophäe erstmals in die Höhe stemmen kann. Das Team will dem Klub auch etwas zurückgeben und dafür wird von uns alles untergeordnet. Vor eigener Haustüre zu triumphieren wäre immer etwas ganz Besonderes“, sagt Wolfurt-Kicker Harun Erbek. Den modernen Hallenfußball mit dem Spielgerät Futsal liebt er und hofft nach dem Erreichen des Herbstmeistertitel in der Vorarlbergliga nun auch auf dem Parkett das Turnier siegreich zu beenden. Die Aufwärmphase des Mitfavoriten FC Wolfurt mit Torjäger und Spielmacher Harun Erbek beginnt für den Hofsteigklub am 27. Dezember gegen Ex-Turniersieger Feldkirch, Bezau, Hatlerdorf und einem Aufsteiger des Vorrundenturnieres.