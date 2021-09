Nur der LASK darf sich über Punktgewinn freuen

Der LASK verpasst in der Conference League einen Sieg gegen Maccabi Tel Aviv nur knapp, Sturm Graz und Rapid Wien kassieren Niederlagen in der Europa League.

Viele Jahre wartete man in Graz auf den heutigen Abend, endlich gab es wieder einen Auftritt von Sturm in einer internationalen Gruppenphase. Am Ende herrschte nach einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen PSV Eindhoven aber doch Ernüchterung.