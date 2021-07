Nur Bizau hielt die Wälder Fahnen hoch

Für die Wälder Spitzenteams gab es zum Saisonstart lediglich einen Sieg.

Bregenzerwald. Viel vorgenommen hatten sich die besten Clubs aus dem Bregenzerwald zum Beginn der Wiederaufnahme der Meisterschaft im Vorarlberger Fußballgeschehen. Besonderes Interesse galt den zwei VN.at-Eliteligisten Zima FC Rotenberg und Brauerei FC Egg. Beide stehen nach der ersten Runde jedoch noch mit leeren Händen da. Die Vorderwälder mussten sich unter Neo-Coach Jürgen Maccani in Lingenau RW Rankweil überraschend deutlich mit 0:3 geschlagen geben, die Egger ließen beim Emma & Eugen Dornbirner Sportverein ebenfalls Federn. Die Elf von Daniel Sereinig hatte mit 1:2 das Nachsehen. Rafhael Domingues brachte die Mittelwälder zwar gleich nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front, die Haselstauder sorgten jedoch mit einem Doppelschlag (66., 69.) für die Wende.

In der Vorarlbergliga gelang dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau zuhause gegen den SV Ludesch ein Saisonauftakt nach Maß. Patrick Bilgeri (25.) und Martin Schwärzler (50.) ließen vorerst die Hausherren jubeln, dann schlich sich jedoch Bruder Leichtsinn ein und so kamen die Gäste zum Ausgleich (75./Elfmeter, 85.). Schließlich zeichnete allerdings Neuzugang Elias Meusburger doch noch für den Siegestreffer verantwortlich (90).

In Runde zwei kommt es bereits zum nächsten Wälderderby in der Vorarlbergliga. Der am vergangenen Wochenende spielfreie Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch empfängt am Samstag, 24. Juli um 17 Uhr den FC Bizau. Die Egger sind zur selben Zeit bei BW Feldkirch im Einsatz und der VfB Bezau empfängt bereits tags zuvor um 19 Uhr den SV Lochau.