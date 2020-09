Nur 250 Fans dürfen in die Vorarlberghalle

Das Vorbereitungsturnier der VEU Feldkirch mit Teilnehmer EHC Lustenau geht mit einer beschränkten Zuschauerzahl heute über die Bühne

Am gestrigen Nachmittag wurde der Bezirk Feldkirch in der Bundesweiten Coronaampel auf Orange gestellt. Für den Verein, der ein von den Behörden abgesegnetes Coronakonzept erarbeitet hatte, wären auch in dieser Phase eine Zuschauerzahl der halben Sitzplatzkapazität der Vorarlberghalle erlaubt gewesen.

Leider wurden diese Vereinbarungen mit einem Bescheid der BH aufhoben. Der Verein wurde heute Mittag informiert.

Aus diesem Grund dürfen nur 250 Zuschauer zu den Turnierspielen in der Vorarlberghalle zugelassen werden.