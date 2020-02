Nummer 3 in Österreich: Das sind Vorarlbergs Luxushotels

Vorarlberg hat insgesamt 39 Luxushotels. Damit liegt unser kleines Bundesland auf Platz drei hinter Tirol und Salzburg. Doch wo stehen die noblen Bauten - und was zeichnet sie aus?

In ganz Österreich gibt es 362 Luxushotels, 153 davon stehen in Tirol. Zumindest wenn man den Zahlen der Plattform "superiorhotels.info" glauben darf. Auf Platz 2 liegt Salzburg mit 72 Hotels im Spitzensegment. Dahinter folgt bereits Vorarlberg (39).

Wie kommen die Zahlen zustande?

Geführt werden in der Statistik Häuser der Kategorien Vier-Sterne-Superior (286) und Fünf-Sterne (76). Der Aussendung zufolge habe die "Superiorhotels"-Redaktion Zahlen der Wirtschaftskammer und der Statistik Austria analysiert. Insgesamt gebe es 44 Luxushotels mehr als 2015 in Österreich. Etwas überraschend ist die Hauptstadt Wien nur mit 11 Hotels vertreten. Das liege allerdings daran, dass "Stadthotels mit starken und luxuriösen Namen vermehrt auf die offizielle österreichische Hotelklassifizierung verzichten", heißt es weiter. "Wien Tourismus" liste dagegen 22 Hotels in der Spitzenkategorie aus.