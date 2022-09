Nullnummer im Spitzenspiel in der VN.at Eliteliga

Keine Tore gab es zwischen FC Rotenberg und FC Lauterach.

Das letzte Meisterschaftspiel zum Hinrundenabschluss in der VN.at Eliteliga brachte im Match des Tabellendritten Zima FC Rotenberg und dem Vierten Intemann FC Lauterach keinen Sieger und keine Tore. Nach der Nullnummer der Topklubs aus dem Bregenzerwald und der Hofsteiggemeinde dürfen sich beide Vereine berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen des zweiten Aufstiegsplatz für die Regionalliga West im Frühjahr machen. Das Remis hilft aber keiner Mannschaft entsprechend weiter. Es war das Spiel der großen Abwesenden: Bei Rotenberg gab es vor dem Anpfiff eine Hiobsbotschaft: Altach Rekordspieler Martin Kobras konnte wegen Rückenbeschwerden nicht zwischen den Pfosten stehen, aber wurde durch Benjamin Sohler gut ersetzt. Lauterach musste nicht nur auf den vierzehnfachen Goalgetter Maurice Wunderli und Andre Wiedl verzichten, kurzfristig stand auch Exprofi Bojan Avramovic aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung. „Können mit dem torlosen Remis und dem Punktgewinn gut leben“, sagt Rotenberg Meistermacher Jürgen Maccani. Für Lauterach Coach Luggi Reiner war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die Abwehrreihen mit den guten Torhütern Benjamin Sohler bzw. Nicolas Mohr dominierten den Hit in der höchsten Leistungsstufe des Landes. Rotenberg war dem fünften Heimsieg aber näher. So vergaben Paulo Victor (15./36./51.) und der mitaufgerückte Verteidiger Sebastian Inama (78./Kopfball) gute Einschussmöglichkeiten. Lauterach konnte nach Chancen von Kevin Prantl (43./84.) kein Kapital daraus schlagen. Christoph Kobleder und Co. blieben im achten Meisterschaftsspiel in Folge unbesiegt.