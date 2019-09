NR-Wahl: Vorläufiges amtliches Ergebnis inklusive Wahlkarten für Vorarlberg

Von der Vorarlberger Landeswahlbehörde wurde das vorläufige amtliche Parteistimmen-Ergebnis der Nationalratswahl 2019 inklusive Wahlkarten bekanntgegeben.

Der größte Teil der Wahlkarten (39.737) wurde heute, Montag, ausgezählt. Ein kleinerer Teil der Wahlkarten (rund 800 bis 1.000), die in regionalwahlkreisfremden Wahllokalen abgegeben wurden bzw. Wahlkuverts von Wahlkartenwählerinnen und -wählern, welche ihre Stimme in einem regionalwahlkreisfremden Wahllokal abgegeben haben, werden am Donnerstag von der Landeswahlbehörde ausgezählt.