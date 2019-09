NR-Wahl: Umfragen weiter stabil

ÖVP in Umfragen weiterhin deutlich voran

So sehr sich die Gegner der ÖVP auch abrackern, an der Spitzenposition der Volkspartei in der Wählergunst ändert sich nichts.

Die ÖVP rangiert in zwei neuen Umfragen bei 35 Prozent und damit kaum einholbar vor der SPÖ, die zumindest einen gewissen Respektabstand auf die FPÖ gewonnen haben dürfte. Starke Ergebnisse wurden für Grüne und NEOS ausgewertet.

SPÖ drei Prozent vor FPÖ

Ein besonders großes Sample weist eine Umfrage von Karmasin Research & Identity für den TV-Sender Puls 24 auf, für die 3.000 Menschen befragt wurden. Die ÖVP liegt bei 35 Prozent, die SPÖ bei 22, die Freiheitlichen bei 19, die Grünen bei zwölf und die NEOS bei neun Prozent.