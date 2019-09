NR-Wahl: SPÖ droht Negativ-Rekord, Grüne und NEOS "on top"

Die Nationalratswahl am 29. September dürfte kein großes Erdbeben bringen, aber den einen oder anderen parteiinternen Rekordwert. Der SPÖ droht laut aktuellen Umfragen das schlechteste Ergebnis der Zweiten Republik und vielleicht Rang 3, NEOS und Grüne können auf Topwerte hoffen. Die FPÖ wird zwar unter "Ibizagate" leiden, aber nicht so sehr wie 2002 unter "Knittelfeld".

Die SPÖ wird in den Umfragen derzeit deutlich unter ihrem bisher schlechtesten Stimmenanteil (26,82 Prozent 2013) ausgewiesen. Aber es müsste schon äußerst schlecht laufen für sie, wenn sie auch noch ihr größtes Minus einführe. Das waren bisher 7,86 Prozentpunkte im Jahr 1994. Sollte diesmal tatsächlich die FPÖ Zweite werden, wäre das der erste dritte Platz der SPÖ - die erst 2017 Rang 1 an die ÖVP abgeben musste.

Die Volkspartei feierte 2017 zwar einen Sensationserfolg. Aber Rekorde schaffte der damals neue Chef Sebastian Kurz keine: Sein Plus von 7,48 Punkten war nicht einmal halb so groß wie Wolfgang Schüssels Rekord-Zuwachs von 15,40 Prozent im Jahr 2002, mit 31,47 Prozent blieb Kurz weit unter Schüssels 42,30 Prozent. Auch die heurige Wahl dürfte die ÖVP - sie liegt in den Umfragen auf 35 bis 36 Prozent - nicht in diese Regionen bringen. Anders als Schüssel 2006 wird es Kurz aber gelingen, den ersten Platz zu verteidigen - und es ist immerhin 53 Jahre her, dass die ÖVP zweimal hintereinander stimmenstärkste Partei war.