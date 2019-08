Novartis wegen Manipulation von Tests im Visier der Aufseher

Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern Novartis vor, vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma manipulierte Testdaten verschweigen zu haben. Die Therapie ist mit einem Preis von gut zwei Millionen Dollar (1,79 Mio. Euro) pro Einmal-Dosis das teuerste Medikament der Welt.

Sie gehe zwar davon aus, dass die Sicherheit des Mittels zur Behandlung der meist tödlich verlaufenden Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) bei Kleinkindern nicht beeinträchtigt sei und es auf dem Markt bleiben werde, erklärte die FDA am Dienstag. Sie kündigte aber eine Untersuchung und die Möglichkeit zivil- und strafrechtlicher Konsequenzen an.

Das Unternehmen habe erst am 28. Juni über die Manipulation von Tierversuchsdaten informiert, obwohl es schon im März davon erfahren habe, mehr als zwei Monate vor der Zulassung im Mai, teilte die FDA mit. An der positiven Einschätzung der klinischen Studien am Menschen ändere sich allerdings nichts.