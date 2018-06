Notwehr: Freispruch trotz Knochenbrüchen

Feldkirch - Strafrichter ging im Zweifel davon aus, dass sich Angeklagter mit Faustschlägen ins Gesicht verteidigt hat.

Bei einer Auseinandersetzung vor dem Klublokal eines Motorradvereins im Bregenzerwald hat der 21-jährige Angeklagte im Februar einen 24-Jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht schwer verletzt. Dennoch wurde der von Martin Ulmer verteidigte Türke gestern am Landesgericht Feldkirch freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Richter Richard Gschwenter ging im Zweifel davon aus, dass der Angeklagte sich in Notwehr gegen weitere drohende Angriffe des Bregenzerwälders verteidigt hatte. Der Strafrichter nahm an, dass der 24-Jährige zuerst den Angeklagten geschlagen hat. Darauf habe der angeklagte Bauarbeiter mit Faustschlägen reagiert. Leider sei dessen Kontrahent dabei schwer verletzt worden, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung.