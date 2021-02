Notschlafstelle: ÖVP stellt Landtagsanfrage

Im vergangenen Jahr beschloss der Landtag den Bedarf einer Notschlafstelle für Unter-18-Jährige zu prüfen - die ÖVP will nun Ergebnisse sehen.

Nach geltender Rechtslage in Vorarlberg sollte es eigentlich nicht möglich sein, dass Kinder und Jugendliche auf der Straße leben. Die Realität sieht aber anders aus, wie die ÖVP in einer Anfrage an den Landtag berichtet. "Alle Eltern haben für Kinder und Jugendliche eine Fürsorgepflicht, der einige Mütter und Väter aus verschiedenen Gründen nicht nachkommen können." Die Folge sei ein Leben auf der Straße, oft verbunden mit Drogenmissbrauch, psychiatrischen Auffälligkeiten und damit einhergehende Perspektivlosigkeit und Armut, so Heidi Schuster-Burda, Sozialsprecherin der Vorarlberger Volkspartei in der Anfrage. Im vergangenen Jahr beschloss der Landtag den Bedarf einer niederschwelligen Notschlafstelle für Unter-18-Jährige aufzuzeigen und budgetäre Mittel vorzusehen.