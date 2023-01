Notruf per Smartwatch: Das rät die Polizei Vorarlberg

Immer öfter werden Notrufe abgesetzt, weil Smartwatches Stürze erkennen und automatisch die 112 kontaktieren.

Wintersportler tummeln sich derzeit auf den Pisten, auch, wenn die Bedingungen nicht ideal sind. Immer wieder kommt es zu Notrufen nach Alpinunfällen. Die Polizei wendet sich nun in diesem Zusammenhang an alle Nutzer von Smartwatches.

Auto-Notruf per Smartwatch

Fehlalarm kann teuer werden

"An sich eine gute Funktion die mitunter helfen kann", so die Polizei. "Es kann aber auch passieren, dass die Uhr zwar einen Sturz erkennt, es sich dabei aber um keine Notsituation handelt." So kann es zu falschen beziehungsweise unbemerkten Notrufen kommen, wie die Exekutive informiert: "Wenn dann nicht reagiert wird und der Uhr durch Drücken der Krone oder des "Mir geht’s gut" Buttons die Alarmierung nicht abbricht, wird der Alarm ausgelöst und im weiteren Verlauf, der Euro-Notruf kontaktiert und es werden die Positionsdaten der Polizei mitgeteilt sowie per SMS an die Notfallkontakte gesendet." Dies könne große, kostenintensive Suchaktionen auslösen, verdeutlicht die Polizei: "Bei einem Fehlalarm fallen Gebühren an, die dem Besitzer vorgeschrieben werden."