Notre Dame: War ein Kurzschluss schuld an der Katastrophe?

Die Ursache der Katastrophe in dem rund 850 Jahre alten Kirchenbau war auch am Donnerstagmorgen noch ungeklärt. Die Pariser Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Brand auf einem Unfall, beispielsweise einem Kurzschluss, beruht und nicht auf einer "vorsätzlichen Tat". Derweil ranken sich auch schon einige Verschwörungstheorien um den Brand.

Warum die weltweite Betroffenheit so ausgeprägt ist

Verschwörungstheorien

Kaum hat sich der Rauch um die Kathedrale verzogen, tauchen auch schon erste Verschwörungstheorien rund um den Brand auf. So wird beispielsweise gerade ein Video in den sozialen Netzwerken geteilt, das einen Mann in weißem Gewand an der Kathedrale zeigt.