Notlandung und fliegende Geldscheine: Randalierer-Paar sorgt für Ärger bei Flug

Ein offenbar alkoholisiertes Paar sorgte auf einem Flug von London nach Bangkok für kuriose Szenen - inklusive einer Notlandung in Wien und einem unerwarteten Geldregen.

Skurrile Szenen am Wiener Flughafen: Ein betrunkenes Paar war am Samstag während eines Fluges von London nach Bangkok derart heftig in Streit geraten, dass der Pilot aus Sicherheitsgründen über dem Osten der Türkei beschloss, umzukehren und stattdessen am Flughafen Wien-Schwechat zu landen. Damit war das Chaos aber noch lange nicht vorbei - am Ende flogen sogar dutzende Geldscheine durch die Luft.