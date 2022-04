Unbekannter mit Messer wollte 17-Jährigen anhalten

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Lustenau einen 17-jährigen Mopedfahrer mit einem Messer nötigte.

Ein 17-jähriger Moped-Lenker fuhr am Sonntag gegen 21.15 Uhr in Lustenau auf der Schützengartenstraße in südliche Richtung. Auf Höhe des Seniorenhauses betrat ein Mann die Fahrbahn und wollte den Mopedfahrer anhalten. Dabei hielt dieser Mann ein Messer in der Hand und deutete in Richtung des Mopedfahrers. Der 17-Jährige wendete sein Moped, flüchtete die entgegengesetzte Richtung und verständigte die Polizei.