Notfallplan Gas: Finanzminister verweist auf Gewessler

Nachdem die deutsche Bundesregierung am Mittwoch den Notfallplan Gas ausgerufen hat, fordern SPÖ und NEOS, dass nun auch dringend Schritte von der heimischen Regierung folgen müssen.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) versicherte zwar vor Journalisten, dass es auch in Österreich einen Notfallplan gebe, nannte aber keine Details, sondern verwies bloß darauf, dass die E-Control in "ständiger Abstimmung" mit Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei.

Brunner wurde im Pressefoyer nach dem Ministerrat Mittwochmittag auf das Thema angesprochen und erinnerte daran, dass Gewessler dafür zuständig sei. "Ja, natürlich gibt es einen Notfallplan insgesamt", dieser sei mehrstufig, meinte Brunner. Man habe auch bereits die strategische Bevorratung auf Schiene gebracht. Wenn es darum gehe, Frühwarnstufen auszurufen, entscheide die E-Control in Abstimmung mit der zuständigen Energieministerin - diese seien "im ständigen Austausch" und beobachteten die Situation. Die Versorgungssicherheit sei gegeben.

Opposition schießt sich auf Gewessler ein

SPÖ: "Gewessler hat keinen Plan"

Davor hatte sich die SPÖ in einer Aussendung auf die Grüne Ministerin Gewessler eingeschossen: "Während unser Nachbar Deutschland auf einen möglichen Gaslieferstopp Russlands vorbereitet ist und vorsorglich reagiert, um Bevölkerung und Wirtschaft zu schützen, verkennt Ministerin Gewessler offenkundig den Ernst der Lage und hat keinen Plan", glaubt SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Von der Regierung seien nur Beschwichtigungen zu hören. "Das reicht aufgrund der aktuellen Brisanz aber bei weitem nicht aus", mahnt Schroll und adressiert an die Verantwortlichen: "Nicht zu reagieren ist politisch unverantwortlich und führt zu einer Verunsicherung in Wirtschaft und Bevölkerung."