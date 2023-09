Notburga Feier 2023 in Hörbranz

Der zweite Sonntag im September gilt als Feiertag der Volksheiligen und wird auch im Leiblachtal gefeiert.

Notburga von Rattenberg wird als Patronin der Trachtenträger, Dienstmägde und der Landwirtschaft verehrt. Im Leiblachtal wird dieses Jahr am Sonntag den 10. September in der Pfarrkirche in Hörbranz die Notburga-Feier durchgeführt, die von der Trachtengruppe Hörbranz veranstaltet wird. Zum 10.00 Uhr stattfindenden Gottesdienst, musikalisch der von den Alphornbläsern begleitet, sind alle herzlich eingeladen. Ganz besonders sind alle Trachtenträgerinnen und Trachtenträger sowie Besucher in Tracht willkommen.