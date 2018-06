Notärztliche Versorgung wird sichergestellt

Die Sicherung der notfallmedizinischen Versorgung stand im Mittelpunkt der heutigen Konferenz der Gesundheitslandesrätinnen und -räte in Wien.

„Wir brauchen auch in Zukunft eine ausreichende Zahl an Notärzten“, betonte Landesrat Christian Bernhard. Um dies sicherzustellen, müsse die Ärzteausbildungsordnung entsprechend geändert werden, so Bernhard.