Not-OP bei Gerhard Berger

Wenige Tage vor dem Saisonfinale der DTM musste sich Gerhard Berger einer Not-Operation unterziehen.

Der 61-Jährige soll den Eingriff aber gut überstanden haben. Beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim steht Berger schon wieder an der Rennstrecke.

Keine Details zu künftigen Teams

Berger will sich unterdessen zu den künftigen DTM-Teams für die Saison 2021 noch nicht äußern. "Details kann ich noch nicht beantworten", sagte der Boss des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) am Freitag am Rande des Saisonfinales in Hockenheim. Eine Anzahl der Rennställe wolle er "gar nicht" nennen. "Die Einschreibefrist gilt noch ein paar Monate." Als zufriedenstellenden Wert hatte der frühere Formel-1-Pilot aus Österreich im Vorfeld rund ein Dutzend genannt.