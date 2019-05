Norwegisches Königshaus: Prinzessin Märtha Louise ist verliebt

Prinzessin Märtha Louise hat sich verliebt! Das teilte die schöne Tochter des nowegischen Königs Harald V. nun auf Instagram mit.

Ein Bild, das mehr als tausend Worte sagt: Überglücklich strahlt die Prinzessin von Norwegen ihren Liebsten an. Auch ihr Auserwählter, Shaman Durek, scheint die 47-Jährige anzuhimmeln. Lange Zeit wurde schon über eine mögliche Liebschaft der beiden spekuliert – mit diesem Bild und einem liebevollen Statement machte Prinzessin Märtha Louise die Beziehung nun erstmals offiziell.

Prinzessin Märtha Louise im Liebesglück

“Wenn du deinen Seelenverwandten triffst, weißt du es. Ich hatte das große Glück meinen zu treffen”, schreibt die norwegische Prinzessin verliebt auf Instagram. “Er hat mir gezeigt, dass es so etwas wie bedingunslose Liebe auf diesem Planeten gibt.” Weiter schreibt die 47-Jährige, dass ihr Freund sie so annimmt, wie sie ist und sie immer wieder zum Lachen bringe. “Ich fühle mich so glücklich und gesegnet ihn als Freund zu haben.”