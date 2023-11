Norris schnappt Verstappen Sprint-Pole in Sao Paulo weg

Lando Norris hat sich die Pole Position für den letzten Sprint dieses Formel-1-Jahres in Brasilien gesichert.

Der Brite verwies am Samstag in seinem McLaren Weltmeister Max Verstappen um 0,061 Sekunden auf der traditionsreichen Strecke in Sao Paulo auf den zweiten Platz. Dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez belegte im Shootout-Format den dritten Platz vor dem Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton.