"Normaler Lockdown wird nicht mehr funktionieren"

Landeshauptmann Markus Wallner sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Omikron-Variante und das Schreckgespenst "Lockdown".

Auch in Vorarlberg steigen die Coronazahlen wieder rasant an, erst vergangenen Donnerstag verkündetet die Regierung neue Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. "Die Omikron-Welle hat voll eingeschlagen", sagt Landeshauptmann Markus Wallner am Montag in "Vorarlberg LIVE". Ein oberes Ende der Ansteckungen sei noch nicht in Sicht, Hoffnung machen derzeit Erkenntnisse aus Großbritannien - dort geht die Zahl der Ansteckungen mittlerweile wieder zurück.