Nordirland darf für Österreich kein Stolperstein sein

Mit zwei Heimsiegen gegen Nordirland und Norwegen kann Österreichs Auswahl den Aufstieg in die A-Liga fixieren

Liveticker vom Österreich-Spiel

Gegen das Schlusslicht Nordirland im Geisterspiel in Wien sind fix drei Punkte eingeplant. Offen ist, ob China Legionär Marko Arnautovic in der Startelf stehen, oder vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen wird. Viele sprechen im Vorfeld des ersten von zwei Heimspielen innerhalb von 72 Stunden von einem Pflichtsieg. Doch in der internationalen Fußballszene darf man keinen Gegner mehr unterschätzen. Nordirland scheiterte vor wenigen Tagen an der Slowakei (1:2 n.V.) und damit an einer möglichen EM-Teilnahme.