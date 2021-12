Noel führt im Madonna-Slalom - Feller, Schwarz out

Topfavorit Clement Noel führt nach Lauf eins beim Weltcupslalom in Madonna di Campiglio.

Der in Topform fahrende Franzose, der schon seinen Auftakt-Heimslalom in Val d'Isere gewonnen hat, liegt vor der Entscheidung 0,53 Sekunden vor Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (NOR) in Front, Dritter ist der Schwede Kristoffer Jakobsen (+0,70). Manuel Feller und Marco Schwarz sind ausgeschieden, bester Österreicher war nach 50 von 69 Läufern überraschend Johannes Strolz als Elfter.