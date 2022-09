Nochmal kurz Sommer - dann wird es wieder nass

Nochmal fast 30 Grad gibt es in Vorarlberg am Dienstag. Auch der Mittwoch beschert noch Sommerwetter, bevor es wieder kalt wird.

Bald ist es so weit und die Vorarlberger müssen sich endgültig vom Sommer verabschieden - zuvor jedoch gibt es nochmals einen kurzen Aufschwung mit Sonne und Temperaturen über 25 Grad. Am Mittwoch wird es dann wolkig, ab Donnerstag ist wieder mit Regen und deutlich kühlerem Wetter zu rechnen.

Dienstag

Am Dienstag herrscht weiterhin Hochdruckeinfluss. Somit stellt sich trockenes und insgesamt recht sonniges Wetter bei dünnen Schleierwolken, die den Himmel am Nachmittag milchig weiß erscheinen lassen. Die Temperaturen erreichen spätsommerliches Niveau. Es folgt eine laue Föhnnacht auf Mittwoch. Tiefstwerte: in den Tälern 8 bis 12 Grad. Höchstwerte: 25 bis 27 Grad.

Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es mit mäßigem Föhn am Vormittag noch im ganzen Land trocken, aber mit ausgedehnten Wolkenfeldern nur zeitweise sonnig. Am Nachmittag steigt vor allem in den nördlichen Landesteilen von der Schweiz her das Risiko für kräftige Gewitter an, während im Montafon der Föhn noch dagegen hält. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad. Höchstwerte: 23 bis 26 Grad.