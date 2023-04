Noch zwei Tage durchhalten, dann wird es endlich Frühling

Der Wochenstart wird wieder nass, kühl und regnerisch. Der Start in den Mai könnte wettertechnisch trotzdem gelingen, denn ab Mittwoch ist sonniges Wetter angesagt, mit frühsommerlichen Temperaturen jenseits der 20 Grad.

Auf Sonntag wird es eine bewölkte Nacht, im Rheintal kann es in der zweiten Nachthälfte schon leicht regnen. Tiefstwerte: 4 bis 8 Grad.

Das Wetter am Montag

Am Montag mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss trübe und tagsüber nasse Witterung. Bereits am Vormittag regnet es leicht, nachmittags und vor allem abends verstärkt sich der Regen. Schnee fällt zuerst gegen 2000m, abends und nachts auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze mit der stärkeren Niederschlagintensität gegen 1700m und damit in Passhöhe des Arlbergs oder etwas darunter. Tiefstwerte: 5 bis 9 Grad, Höchstwerte: 8 bis 13 Grad.