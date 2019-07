Noch vier Tage bis zum Szene Openair - Das ist das Programm

"Wir sind eine Institution geworden", freute sich Festivalleiter Hannes Hagen. Am Donnerstag startet in Lustenau das 30. Szene Openair.

Zum Start am Donnerstag sind unter anderen Frank Turner & The Sleeping Souls, der österreichisch-isländische Musiker Thorsteinn Einarsson, die Briten Foals sowie der Multiinstrumentalist Leo Moracchioli engagiert, am Freitag unter anderen der Reggae-Künstler Trettmann, der Zürcher Singer-Songwriter Faber, das Berliner Duo Gurr, Rapper Capital Bra und die Blues-Rocker Welshly Arms.