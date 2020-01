Noch nie war das Turnier so gut besetzt wie diesmal

Sextett aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg in Hard am Start, Sonntag beginnt das Turnier mit der Vorrunde

Der nächste Höhepunkt im heimischen Hallenfußball steht an, denn am Sonntag (17 Uhr) beginnt drei Tage nach dem Start vom 1b-Bewerb in der Sporthalle am See auch der Hauptbewerb vom 7. Forstner Seehallencup in Hard. Noch nie war der Bandenzauber auf Kunstrasen in der Bodenseegemeinde so gut besetzt wie heuer. Die sechs Klubs aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg Bregenz, Lauterach, Wolfurt, Altach Juniors, Austria Lustenau Amateure und Rankweil, ein Quartett aus der Vorarlbergliga mit Titelverteidiger FC Lustenau plus acht starke ausländische Vereine aus der Schweiz und Deutschland haben ihre Nennungen abgegeben, einen erklärten Topfavorit gibt es nicht.

Denn es ist unklar und völlig offen, ob die Topklubs überhaupt in stärkster Aufstellung antreten werden und viele Teams werden wohl mit der zweiten Garnitur spielen. Mit FC Lustenau, Lochau, Hard und SW Bregenz sind vier Turniersieger auch im Hauptbewerb vertreten und zählen zum engeren Favoritenkreis. Nach 2017 will Hausherr und Veranstalter Hard am Finaltag 11. Jänner den Siegerscheck in Höhe von 1000 Euro in Empfang nehmen und den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Allerdings trifft das Vorarlbergliga Tabellenschlusslicht Hard schon zur Eröffnung in der Gruppenphase mit Rankweil, Feldkirch, Heimenkirch und Langen auf sehr starke Gegner. Für Martin Schneider wird das Duell gegen Rankweil ein ganz besonderes: Der 49-jährige Sulner war auf der Gastra als längjähriger Spieler und Trainer im Einsatz. Neben den Rankweilern sind mit Bregenz und Austria Lustenau Amateure schon am Sonntag weitere Eliteligavereine erstmals im Turniergeschehen dabei. „Zumindest das Finale wollen wir schaffen. Aber das Heimturnier zu gewinnen ist immer ein Ziel, auch wenn die Konkurrenz schon in der Gruppe stark ist. Wir nehmen das Heimturnier sehr ernst und haben im Vorfeld schon einige Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen-Spielfeld absolviert.“, so Martin Schneider.