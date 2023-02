Noch lange nicht am Limit

Zwei Monate Pause

Kurz nach der Testphase im letzten Sommer zog sich der großgewachsene 1,85 Meter Jungprofi eine Patellasehnenentzündung zu und musste verletzungsbedingt zwei Monate pausieren. Deshalb stand Gaßner im Herbstdurchgang der Fußball 2. Liga für den FC Dornbirn nur bei sieben Meisterschaftsspielen mit 239 Minuten Spielzeit auf dem Spielfeld und konnte sein ganzes Potenzial in der Vergangenheit noch nicht so richtig präsentieren. Das FC Dornbirn Physioteam mit Desiree Klinger, Mathias Metzler und Daniel Skalsky leisteten für den jetzigen Topzustand und den ausgezeichneten Heilungsverlauf von Gaßner sehr gute Arbeit.

Im Liechtensteiner Nationalteam

Die lange Vorbereitungsphase auf den Frühjahrsauftakt am 25. Februar in Amstetten macht Philipp Gaßner nun zu hundert Prozent mit. Mit vier Treffern in den drei Tests gegen SW Bregenz, Hohenems und Austria Lustenau befindet sich der Offensivkicker schon in einer Frühform. „Die Qualität und Intensität im Training ist sehr hoch. Die vielen Einheiten machen sich aber schon positiv bemerkbar. Bin aber noch in der Lernphase, es macht aber richtig Spaß in Dornbirn“, meint Gaßner.