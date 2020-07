Noch keine Maskenpflicht in Vorarlbergs Kirchen

Auch in katholischen Gottesdiensten gilt ab Freitag wieder eine Maskenpflicht - Vorarlberg bleibt bei einer Empfehlung.

Auch in katholischen Gottesdiensten gilt ab Freitag wieder eine Maskenpflicht - und zwar über die jüngste Vereinbarung mit dem Kultusministerium hinaus. Nicht nur in Regionen mit gehäuften Coronafällen muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden, sondern (fast) österreichweit. Nur Vorarlberg bleibt angesichts geringer Infektionen derzeit bei der Empfehlung.

Noch keine Cluster in katholischer Kirche

In einigen Diözesen gibt es neben der Maskenpflicht beim Gottesdienst zusätzliche Maßnahmen und Empfehlungen für Gemeinden, wo vermehrt Personen aus Corona-Risikoländern an Gottesdiensten teilnehmen. Das können beispielsweise Tourismus- oder auch Wallfahrtsorte sein. Angesichts einer starken Zunahme an Corona-Fällen wurden Anfang Juli in der Diözese Linz strengere Maßnahmen erlassen.