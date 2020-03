Noch kein generelles Besuchsverbot in Spitälern

In den Vorarlberger Spitälern wurde bisher kein generelles Besuchsverbot erlassen. In Einzelfällen können kranke Besucher jedoch abgewiesen werden.

Zum Schutz der älteren und chronisch kranken Patienten werde aber dringend gebeten, Besuche in den Landeskrankenhäusern zu vermeiden bzw. auf das Notwendigste zu beschränken. Es könne jedoch vorkommen, dass in Einzelfällen Besucher - sollten diese krank sein - abgewiesen werden.

Besuchsverbot in der Inneren in Feldkirch

Zugangsbeschränkungen in Dornbirn

Für das Stadtspital in Dornbirn gibt es Zugangsbeschränkungen ebenso wie für die städtischen Pflegeheime, bei denen die Besuchszeit auf drei Stunden am Nachmittag eingeschränkt wurde. In den Pflegeheimen wie auch in den Seniorenhäusern müssen sich Besucher registrieren.